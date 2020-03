Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mann hantierte mit Waffe im Kiosk

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.3.2020 hantierte ein 64-Jähriger gegen 17.55 Uhr mit einer Waffe in einem Kiosk an der Straße Stadtkamp in Sassenberg. Als die Polizisten dort eintrafen, forderten sie den Sassenberger auf die Waffe abzulegen. Dem kam der Mann nach und die Beamten stellten die Luftdruckwaffe sicher. Kurz bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, soll sich ein Schuss aus der Waffe gelöst haben, als der 64-Jährige diese einem 21-Jährigen in die Hand gedrückt habe. Der Sassenberger war stark alkoholisiert und hatte eine Dose mit Munition bei sich. Auch diese stellten die Polizisten sicher.

Die Beamten nahmen den Mann mit und fuhren zu ihm nach Hause. Dort fanden sie drei weitere Pistolen, Gas- und Druckluft, ebenso mehrere Messer sowie einen Langbogen und eine Armbrust. Die Einsatzkräfte stellten sämtliche Waffen sicher. Da der Mann nach eigenen Angaben zum Kiosk gefahren sei, ließen sie dem 64-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnehmen. Dort klagte der Sassenberger über gesundheitliche Probleme, so dass für den Transport in ein Krankenhaus ein Rettungswagen angefordert wurde.

Neben dem Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ein weiteres Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

