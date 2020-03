Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Fahzeuge beschädigt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 8.3.2020 beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Ahlen. In einem Fall wurde der Lack eines Autos an der Ostbredenstraße zerkratzt. Des Weiteren stellte ein Besitzer an der Differdinger Straße fest, dass an seinem Pkw drei von vier Reifen zerstochen waren. An der Klosterstraße zerstach der Unbekannte ebenfalls Reifen an mehreren Autos. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

