POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden neben dem Verusacher auch Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht machen können. Diese hat sich am Sonntag, 8.3.2020, zwischen 9.00 Uhr uns 17.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Spielothek an der Beckumer Straße ereignet. Ein Unbekannter beschädigte dort mit seinem Fahrzeug einen weißen VW Polo an der rechten Seite und hinterließ eine rote Lackspur. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

