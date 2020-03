Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Randalierer verweigerte Personalien

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.3.2020 randalierte ein 22-Jähriger in einem Kiosk an der Straße Am Bahnhof in Oelde. In dem Geschäftsraum befanden sich drei weitere Männer. Der 38-jährige Inhaber aus Dortmund gab an, dass der 22-Jährige sich aggressiv verhalten, ihn gekratzt und zu einem Schlag ausgeholt habe. Letzteres konnte duch einen 25-jährigen Zeugen aus Oelde unterbunden werden. Der Tatverdächtige weigerte sich, seine Personalien anzugegen und widersetzte sich der Durchsuchung seiner Person. Daraufhin fesselten die Beamten den Oelder und nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Nach Abschluss der Maßnahme entließen die Einsatzkräften den leicht alkoholisierten 22-Jährigen nach eindringlicher Ansprache aus dem polizeiliche Gewahrsam.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell