POL-WAF: Oelde. Offensichtlich Rauchtöpfe abgebrannt

Am Samstag, 7.3.2020 überprüfte die Polizei einen Parkplatz an der Werner-Habig-Straße in Oelde nach einem Bürgerhinweis. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort mehrere Fahrzeuge standen sowie abgebrannte Rauchtöpfe. Während der Kontrolle kehrten männliche wie weibliche Personen zu den Autos zurück. Sie gaben an, dass dort Nebeltöpfe als Brauch anlässlich einer türkischen Hochzeit abgebrannt worden seien. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte die Personalien der anwesenden Ahlener fest und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

