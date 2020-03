Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verdächtiger mit Messer unterwegs

Warendorf (ots)

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 18.02 Uhr,wurde der Polizei ein verletzter Mann gemeldet, der mit einem Messer in der Hand über die Konrad-Adenauer-Allee in Oelde ging.

Vor Ort konnte ein 19jähriger Oelder angetroffen und angesprochen werden. Er blutete an einer Hand, ein Messer steckte erkennbar in einer Hosentasche. Der Mann konnte überwältigt werden, eine Einsatzkraft sicherte die Situation mit der Dienstwaffe.

Der 19jährige war stark alkoholisiert, er wurde zur Behandlung seiner Verletzung einem Krankenhaus zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

