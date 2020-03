Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. 22-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 22-jährige Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 06.03.2020, um 06.20 Uhr, auf der K 43 in Freckenhorst zu. Der junge Mann aus Münster befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Gronhorst aus Richtung L 547 kommend. An der Einmündung mit der K 43 übersah der 22-Jährige aus ungeklärter Ursache die Einmündung, fuhr über die K 43 und kam im dahinterliegenden Straßengraben zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der Autofahre leicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Pkw von der Unfallstelle.

