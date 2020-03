Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020, um 19.55 Uhr, ereignete sich auf der Robert-Koch-Straße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei stieß er mit dem Heck seines Pkw gegen die hintere, linke Tür eines geparkten VW Passat. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, notierte sich das Kennzeichen und übergab dies der verständigten Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell