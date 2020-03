Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Mutmaßlicher Räuber festgenommen Ergänzung der Pressemeldung vom 22.02.2020, 05:18 Uhr

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Einen 24-jährigen Mann konnte die Polizei Warendorf am heutigen Donnerstag, 05.03.2020, an seiner Wohnanschrift in Norden festnehmen. Er steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des 22.02.2020 zwei räuberische Erpressungen am Bahnhof in Rinkerode begangen zu haben.

Der Täter forderte zunächst einen jungen Mann unter Vorhalt eines Messers auf, das Bargeld auszuhändigen. Nachdem dieser der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Täter. Kurz darauf bedrohte der Täter eine junge Frau mit dem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Es kam zu einer Rangelei, bei der sich die 25-Jährige an der Hand verletzte. Im weiteren Verlauf zwang der Räuber die Geschädigte mit ihm zu einer nahegelegenen Bank zu gehen und Bargeld abzuheben. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 24-Jährige in das Visier der Ermittler, nachdem er bereits kurz nach den Taten in unverdächtiger Weise durch Einsatzkräfte angetroffen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte die Durchsuchung der Wohnungen an seiner Wohnanschrift und seiner Anlaufadresse in Rinkerode sowie den Erlass e-nes Haftbefehls. Diesen entsprach das zuständige Amtsgericht. Bei der Durchsuchung an der Wohnanschrift nahmen Beamte den 24-Jährigen fest und führten ihn dem Haftrichter beim Amtsgericht Wittmund vor, der den Haftbefehl verkündete.

