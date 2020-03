Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Ein schwer Verletzter bei Abbiegeunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2020, um 09.24 Uhr, ereignete sich auf der B 475 zwischen Sassenberg und Füchtorf ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer schwer verletzte. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Transporter die B 475 aus Richtung Füchtorf kommend in Fahrtrichtung Sassenberg. In Höhe Subbern beabsichtigte er nach links in eine Zufahrt abzubiegen. Hierzu bremste er sein Fahrzeug sowie zwei nachfolgende Pkw ab. Gleichzeitig überholte ein in gleicher Richtung fahrender 34-jähriger Autofahrer die drei Fahrzeuge. Beim Abbiegen des Transporters kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw. Hierbei verletzte sich der 44-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell