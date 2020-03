Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer

Warendorf (ots)

Am 03.03.2020, gegen 14.42 Uhr kam es in Beckum auf der Oelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad und einem PKW. Eine 81-jährige Oelderin fuhr mit ihrem Kia auf der Oelder Straße in Richtung Beckum. Sie beabsichtigte nach rechts in die Zementstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 11-jährigen auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde der 11-jährige leicht verletzt. Sein Vater brachte ihn zur Behandlung zu einem Arzt.

