Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - 2 leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 03.03.2020, gegen 14.45 Uhr kam es in Warendorf auf der Bundesstraße 475 zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten. Eine 22-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Suzuki auf der B 475 in Richtung Warendorf. In Höhe einer Gärtnerei gab es einen verkehrsbedingten Rückstau. Diesen bemerkte die Sassenbergerin zu spät und fuhr auf den Opel einer 40-jährigen Warendorferin auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht.

