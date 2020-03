Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach freiwilligen Drogenvortests

Warendorf (ots)

Am Montag, 2.3.2020 überprüften Polizisten gegen 9.15 Uhr einen Autofahrer auf der Dolberger Straße in Ahlen. Als der Fahrzeugführer bei der Kontrolle die Seitenscheibe öffnete, schlug den Beamten deutlicher Cannabisgeruch entgegen. In der Mittelkonsole entdeckten sie einen Joint, den Einsatzkräfte sicherstellten. Des Weiteren ließen sie den Oelder zwei freiwilige Drogenvortests mit positivem Ergebnis durchführen. Daraufhin nahmen die Polizisten den 33-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme und untersagten ihm die vorläufige Weiterfahrt mit einem Kraftfahrzeug.

