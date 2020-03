Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw-Führerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 02.03.2020, um 15.30 Uhr, ereignete sich auf der L588 in Ostbevern ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 66-jährige Warendorferin befuhr die L588 von Westbevern kommend in Richtung Ostbevern. In Höhe der Einmündung Telgter Straße hielt sie ihr Fahrzeug auf Grund von Gegenverkehr an. Sie beabsichtigte anschließend nach links in die Telgter Straße abzubiegen. Ein ihr nachfolgender 22-jähriger Pkw-Führer aus Münster bemerkte dies erst so spät, dass er auf den wartenden Pkw der Warendorferin auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 66-jährige Frau verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

