Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Brand einer Doppelhaushälfte

Warendorf (ots)

Am Montag, 02.03.2020, um 10.44 Uhr, brach im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte auf der Loheide in Ostbevern ein Feuer aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein allein im Haus befindlicher Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr Ostbevern löschte den Brand. Hierbei erhielt sie Unterstützung von den Löschzügen aus Ostbevern-Brock, Telgte und Westbevern. Durch den Brand wurde das Haus beschädigt und ist zur Zeit nicht bewohnbar. Bekannte nahmen die Bewohner vorrübergehend bei sich auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell