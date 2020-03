Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auffällige Fahrweise durch Zeugen gemeldet.

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, um 14.08 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Warendorf auf der B 475 in Neubeckum eine auffällig in Richtung Ennigerloh fahrenden Pkw. Dieser sei öfters auf die Gegenfahrspur gefahren, wobei es zu keinen Gefährdungen des Gegenverkehrs kam. Durch die Einsatzkräfte konnte der Pkw auf der Straße Pöling in Ennigerloh angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 68-jährige Fahrer aus Ennigerloh unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Ennigerloher an und stellten seinen Führerschein sicher.

