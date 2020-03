Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, um 01.21 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Staubsaugerautomaten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hammer Straße in Beckum auf. Als sie bei der Tat von vorbeikommenden Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit einem geringen Bargeldbetrag über den Mühlenweg in Richtung stadtauswärts. Die beiden Täter waren etwa 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und hatten eine normale Statur. Beide waren mit Sturmhauben maskiert und dunkel gekleidet. Einer der Täter trug eine schwarze Jogginghose mit weißer Schrift. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

