Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Gullideckel auf der Schulstraße ausgehoben

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, um 01.50 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass soeben Jugendliche auf der Schulstraße in Vorhelm Gullideckel ausgehoben und auf den Gehweg gelegt hätten. Die Einsatzkräfte konnten weitere ausgehobene Gullideckel auf der Augustin-Wibbelt-Straße und der Droste-Hülshoff-Straße feststellen und wieder einsetzen. Im Nahbereich trafen die Beamten eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 16 bis 21 Jahren an. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell