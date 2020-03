Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kaugummiautomat aufgebrochen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, brachen unbekannte Täter einen Kaugummiautomaten auf der Twieluchtstraße in Ahlen auf. Nachdem einem Zeugen zwei unbekannte Männer mit Schächten eines Automaten entgegenkamen, stellte er kurz darauf den beschädigten Automaten an einer Hauswand fest. Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 180 Zentimeter groß und hatten eine kräftige Statur. Sie waren dunkle gekleidet, hatten tiefe Stimmen und trugen Sturmhauben. Die beiden gingen von der Twieluchtstraße in Richtung Alleestraße. Personen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell