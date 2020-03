Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbrecher von Anwohner überrascht

Warendorf (ots)

Am Montag, 02.03.2020, um 00.18 Uhr, flüchtete ein Einbrecher auf der Dolberger Straße in Ahlen, nachdem er von einem Anwohner bemerkt worden war. Der unbekannte Täter begab sich auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses und schob dann die Rollade an einer Erdgeschosswohnung hoch. Durch die Geräusche aufmerksam geworden zog ein Hausbewohner die Rollade in seiner Wohnung hoch, um nachzuschauen. Er konnte noch sehen, wie eine männliche Person vom Fenster der Erdgeschosswohnung sprang und in Richtung Märkische Straße/Pommernstarße flüchtete. Der Unbekannte war circa 160 Zentimeter groß und trug eine Bommelmütze ohne Bommel. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

