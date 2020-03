Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh - Automatenaufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Warendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge aus Sendenhorst-Albersloh verhalf der Polizei am 01.03.2020 zu einem Festnahmeerfolg. Der Albersloher war auf einer Runde mit seinem Hund, als er gegen 02.15 Uhr drei verdächtige Personen auf der Straße Teckelschlaut in Sendenhorst-Albersloh bemerkte. Über Notruf verständigte er die Polizei. Noch während des Telefonats bemerkte der Zeuge, wie die Täter sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Durch die eingesetzten Beamten aus Ahlen, konnte ein 19-jähriger Münsteraner auf frischer Tat angetroffen werden. Er hatte begonnen den Automaten gewaltsam zu öffnen. Der Münsteraner versuchte noch, wie zwei weitere Tatverdächtige zu fliehen, konnte durch die Beamten aber vorläufig festgenommen werden. Die beiden anderen Täter entkamen, die Fahndung nach ihnen war erfolglos. Die Täter waren zwischen 180 und 190 cm groß und dunkel gekleidet, u.a. mit schwarzen Kapuzenpullovern. Der festgenommene Täter aus Münster wurde zur Wache Ahlen gebracht.

Die Polizei Ahlen bittet nun um Hinweise. Interessant sind in diesem Zusammenhang insbesondere Fahrzeuge die sich in Tatortnähe aufhielten, eventuell mit einem Münsteraner Kennzeichen versehen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

