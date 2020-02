Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (27.02.2020,16.30 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Zum Sundern / Tom-Rinck-Straße. Eine 78-jähirge Frau aus Oelde befuhr mit ihrem Fahrzeug die Tom-Rinck-Straße. Sie beabsichtigt nach links in die Straße Zum Sundern abzubiegen. Dabei übersah sie den PKW eines 74-jährigen Oelders, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Berliner Ring unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Oelderin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmüdnungsbereich voll gesperrt.

