Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Fahrbahn geschnitten und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.2.2020 ereignete sich gegen 8.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Vellener Straße in Neubeckum.

Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Vellerner Straße in Richtung Vellern. In Höhe einer Kurve, circa 500 Meter hinter dem Einmündungsbereich zur Gustav-Freytag-Straße kam dem Beckumer ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 37-Jährige zunächst rechts auf den Grünstreifen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb im Graben stehen und wurde mit einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro abgeschleppt. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen weinroten VW Golf handeln, den eine Frau steuerte. Die Fahrzeugführerin sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0, zu melden.

