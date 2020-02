Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ohne Führerschein und Pkw ohne Zulassung

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.2.2010 befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Drosselstiege in Neubeckum. Polizisten hielten den Autofahrer an und überprüften ihn. Dabei stellten sie fest, dass der Beckumer keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug nicht angemeldet war. Die am Auto angebrachten Kennzeichen stellten die Einsatzkräfte sicher. Des Weiteren ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 27-Jährigen, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell