Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Einbruch in Lagerhalle

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Montagnachmittag (24.2.2020, 16.30 Uhr) und Dienstagmorgen (25.2.2020, 7.30 Uhr) in eine Lagerhalle eines Holzbauunternehmens an der Straße Tich in Beelen ein. Der oder die Täter stahlen mehrere Holztischplatten, die sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

