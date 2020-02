Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gaststätte - Täter vom Inhaber überrascht

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.02.2020, um 05.40 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Gaststätte auf der Hühlstraße in Beckum ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Als er sich hinter der Theke an einer Schublade zu schaffen machte, überraschte ihn der Inhaber. Dieser hatte in den Geschäftsräumen übernachtet. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute unerkannt. Er war circa 175 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Bekleidet war der Täter mit einer dunklen, gefütterten Jacke mit Kapuze und Fellbesatz. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

