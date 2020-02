Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.02.2020, um 15.25 Uhr, ereignete sich auf der L 585 zwischen Drensteinfurt und Albersloh ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 19-jähriger Autofahrer leicht verletzte. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die L 585 aus Richtung Albersloh kommend in Fahrtrichtung Drensteinfurt. Kurz vor einer Kurve geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stilstand. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

