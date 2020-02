Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sachbeschädigung im Festzelt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 23.02.2020, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Festzelt auf dem Marktplatz von Ahlen. In dem Zelt entleerten der oder die Täter zwei Feuerlöscher, indem sie den Schaum über technische Geräte sprühten. Danach entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

