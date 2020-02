Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Everswinkel/Oelde-Sünninghausen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.02.2020, fanden im Kreis Warendorf weitere Karnevalsveranstaltungen statt. Nachdem der Umzug in Everswinkel wegen der Wetterlage abgesagt worden war, feierten die Närrinen und Narren friedlich in der Festhalle und den Gaststätten.

Bei dem Umzug in Oelde-Sünninghausen und der anschließenden Feier im Festzelt musste die Polizei einschreiten. Noch während des Umzuges brachten die Einsatzkräfte eine stark angetrunkene 16-jährige Jugendliche zur Schutzstelle, wo sie den Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Insgesamt stellten die Beamten zusammen mit dem Ordnungsamt und dem Jugendamt bei den Jugendschutzkontrollen neun alkoholisierte Jugendliche fest und brachten sie zur Jugendschutzstelle. Für drei Personen endete die Karnevalsfeier im Zentralgewahrsam der Polizeiwache Ahlen. Zwei kamen ausgesprochenen Platzverweisen nicht nach. Eine Person nahmen die Beamten auf Grund ihrer starken Alkoholisierung zum eigenen Schutz in Gewahrsam.

