Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Autofahrer beschädigt zahlreiche Leitpfosten und flüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 23.02.2020, um 01.26 Uhr, befuhr ein 35-jähriger, ehemaliger Münsteraner mit seinem Pkw die Bundesstraße 51 in Richtung Münster. Beginnend in Telgte kam der 35-Jährige wiederholt von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von sechs Kilometern 35 Leitpfosten. Der Fahrer konnte durch Polizeikräfte in Münster angehalten und überprüft werden. Da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, ordneten die Beamten mehrere Blutproben an. Weiterhin war der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

