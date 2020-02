Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einsatz nach Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien

Warendorf (ots)

Am Freitagebend (21.2.2020, 23.00 Uhr) kam es zu einem polizeilichen Einsatz an der Hansastraße in Ahlen. Am Kreisverkehr stellten Polizeibeamte über zehn Person fest, die aufgebracht waren. Es gab ein Handgemenge, das sich gegen einen 27-Jährigen richtete. Ein Jugendlicher hatte einen Baseballschläger und ein Kunststoffrohr in der Hand. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und trennten die Personen. Der Ahlener soll zuvor ein Café betreten, gedroht und eine Frau geschlagen haben. Dann hätten ihn mehrere Personen verfolgt und attackiert. Was sich letztlich zwischen den beteiligten Ahlenern abspielte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Für die ambulante ärztliche Versorung des 27-Jährigen fordete die Polizei einen Rettungswagen an. Zwei weitere Beteiligte, ein 30-Jähriger und eine 32-Jährige, suchten mit leichten Verletzungen selbstständig einen Arzt auf.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell