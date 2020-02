Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Remise entzündete sich vermutlich durch heiße Kaminasche

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.2.2020 brach gegen 15.55 Uhr ein Brand in einer Remise in Beckum, Unterberg aus. Eine Bewohnerin hatte am Vormittag heiße Kaminasche in einen Plastikeimer gefüllt, der in der Remise stand. Möglicherweise brach hierdurch das Feuer aus, das die Remise vollständig zerstörte. Den Sachschden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

