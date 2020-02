POL-WAF: Warendorf - Brand eines Carports

Polizei Warendorf

Am 22.02.2020, gegen 22.00 Uhr kam es in Warendorf auf der Paderborner Straße zu einem Brand eines Carports. Das Feuer brach im hinteren Bereich des Carports aus. Dort standen u.a. ein Sessel, ein Holztisch und eine Mülltonne die in Brand gerieten. Der Brand beschädigte auch das Carport, bevor es durch die Feuerwehr Warendorf gelöscht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen.

Die Polizei bittet nun um ihre Mithilfe. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

