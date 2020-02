Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß beim Überholen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 21.02.2020, um 09.55 Uhr, ereignete sich auf der L 793 zwischen Everswinkel und Münster-Wolbeck ein Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen verletzten.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Everswinkel befuhr mit seinem VW Passat die L 793 aus Richtung Everswinkel kommend in Fahrtrichtung Wolbeck. Er beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Gleichzeitig überholte ein in gleicher Richtung fahrender 54-jähriger Münsteraner mit seinem Pkw Mazda eine Fahrzeugkolonne und stieß mit dem abbiegenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Mazda nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Hierbei verletzten sich der Fahrer schwer und die drei mit im Pkw befindlichen Kinder im Alter von fünf, zehn und zehn Jahren leicht. Der Passat drehte sich auf der Fahrbahn und kam auf der L 793 zum Stillstand. Dessen Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der angeforderte und an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Pkw von der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge sperrten Einsatzkräfte die L 793 zwischen dem Abzweig Alverskirchen und Wolbeck für die Dauer von zweieinhalb Stunden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell