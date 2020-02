Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Raubüberfall auf Imbissbetrieb

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2020, um 00.00 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter einen Imbissbetrieb auf der Warendorfer Straße in Westkirchen. Der Unbekannte ging laut schreiend auf die allein anwesende 49-jährige Inhaberin zu. Hierbei hob er drohend eine Hand, in der er einen Hammer hielt, und rief "Raus hier". Die 49-Jährge flüchtete aus dem Geschäft auf die gegenüberliegende Straßenseite und versteckte sich. Der Täter brach mit brachialer Gewalt zwei Automaten auf und stahl hieraus das Bargeld. Ebenso entnahm er aus der Kasse die Geldkassette und flüchtete danach unerkannt. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 165 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und dunkle, kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke und einer hellen Hose. Er hatte ein südländisches Aussehen und sprach gebrochen Deutsch. Personen, die verdächtige Beobachtungen oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

