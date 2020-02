Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Autofahrer scheinbar unter Rauschgifteinfluss

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.2.2020, 9.10 Uhr stieß ein Fahrzeugführer in Rinkerode mit seinem Pkw gegen einen Verteilerkasten. Zuvor befuhr der 42-Jährige mit seinem Auto die Alte Dorfstraße in Richtung B 54. An der Einmündung zur Bundesstraße verlor der Münsteraner die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen den Verteilerkasten. Der Fahrer war nicht ansprechbar und Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen, da er scheinbar unter Rauschgifteinfluss stand. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 950 Euro.

