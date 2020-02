Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Kreis Warendorf. Etliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Mittwochvormittag (19.2.2020) führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf dem Paterweg in Beckum durch. In Höhe des Gymnasiums beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. 162 Fahrzeugführer fuhren dort schneller und müssen ein Verwarngeld zahlen. Vier weitere Personen waren so flott unterwegs, dass sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten. Der Fahrer eines Paketdienstes zusätzlich noch ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei. Denn dieser war mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 70 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft auf den Straßen im Kreis zu senken, führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell