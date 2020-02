Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Bei Geschäftseinbruch Bargeld erbeutet

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.2.2020 brach ein Unbekannter gegen 5.25 Uhr in ein Blumengeschäft in Telgte, Markt ein. Der Täter stahl aus dem Verkaufsraum Bargeld. Personen, die am frühen Morgen in der Innenstadt eine verdächtige Person beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

