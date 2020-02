Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Bezirksdienst in neuen Räumen

Der Bezirksdienstbeamte Jürgen Holtmann ist ab sofort in seinem neuen Büro im Rathaus der Gemeinde Ostbevern zu erreichen. Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes sind jetzt auch die technischen Arbeiten der Polizei abgeschlossen, so dass Jürgen Holtmann zu den gewohnten Sprechstundenzeiten in seinem neuen Büro, mit einem separaten Eingang von der Hauptstraße aus zu erreichen ist. "Ich freue mich, dass Polizei und Gemeinde jetzt unter einem Dach zusammen arbeiten", sagte Landrat Dr. Olaf Gericke bei seinem Besuch zusammen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern, Wolfgang Annen, und Ludwig Austermann, Leiter der Polizeiwache Warendorf, des Bezirksbeamten in seinem neuen Büro. "Die bisherige gute Zusammenarbeit wird durch die jetzt sehr kurzen Dienstwege erleichtert."

In seinem neuen Büro ist der Bezirksdienstbeamte unter der Telefonnummer 02532-90495 und zu folgenden Sprechzeiten erreichbar: Montag: 8.00 Uhr - 9.00 Uhr Donnerstag: 16.30 Uhr - 17.30 Uhr 1. Samstag: 9.00 Uhr - 10.00 Uhr

