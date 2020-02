Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fußgängerin von Pkw erfasst

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.2.2020 ereignete sich gegen 7.20 Uhr am Liener Damm in Ostbevern ein Verkehrsunfall. Eine 17-Jährige überquerte den Liener Damm zwischen zwei Fahrzeugen, als sich aus Richtung Nordring ein Pkw näherte und sie erfasste. Die Sassenbergerin stürzte auf die Motorhaube des Autos und schlug mit dem Kopf gegen die Winschutzscheibe. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Jugendliche zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug des 60-jährigen Ostbeverners entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell