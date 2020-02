Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Wildunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.2.2020 kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Wildunfall auf der Verbindungsstraße B 475/B 58 im Bereich Beckum-Roland. Eine 40-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Neubeckum, als ein Reh vor ihr Auto lief. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verendete das Tier und die Beckumerin verletzte sich durch die auslösenden Airbags schwer. Rettungskräfte brachten die 40-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Wildunfall entstandt ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

