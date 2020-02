Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksamer Zeuge meldete Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.2.2020 fuhr ein Autofahrer gegen 18.45 Uhr hinter einem Pkw auf der Strecke von Sendenhorst nach Ahlen. Dabei beobachtete der 23-Jährige wie der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr geriet und in Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte hielten den gemeldeten Fahrzeugführer am Prozessionsweg in Ahlen an und ließen den 35-Jährigen einen Atemalkohltest durchführen. Aufgrund des positiven Werts von 2,18 Promille ließen die Beamten dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Mannes sicher.

