Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Über fünfzig Solarmodule gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 12.2.2020 und Freitag, 14.2.2020 stahlen unbekannte Personen von dem Dach eine Stalls in Telgte-Westbevern-Vadrup, Sickerhook mehr als fünfzig Solarmodule. Der Abbau dürfte längere Zeit gedauert haben und das Diebesgut düfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge zwischen der Umgehungsstraße und dem Schützenplatz beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

