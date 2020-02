Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ein Verletzter bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer ereignete sich am Freitag, den 14.02.2020, um 17.25 Uhr. Ein 64-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Audi den Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Kapellenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 64-Jährige in Höhe der Parkstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Lärmschutzwand sowie einer Laterne. Rettungskräfte brachten den Ahlener in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 14000 Euro.

