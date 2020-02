Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtiger nach Mülltonnenbränden ermittelt Ergänzung der Pressemeldung vom 15.01.2020

Warendorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 11.01.2020, und Mittwoch, 15.01.2020, kam es zu mehreren Mülltonnenbränden auf der Von-Ketteler-Straße in Warendorf. Die Feuerwehr Warendorf löschte die Brände. Ins Visier der Ermittler geriet ein 20-Jähriger aus Beelen, nachdem er bei einem Brand in unmittelbarer Nähe durch Polizeibeamte kontrolliert worden war. Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass der junge Mann mindestens in zwei Fällen für die Brandlegungen verantwortlich war.

