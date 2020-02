Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Hecke gerät in Brand

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, gegen 21.40 Uhr, kam es in Sendenhorst auf der Meerstraße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Hecke, eine Straßenlaterne wurde ebenfalls beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Sendenhorst gelöscht. Bereits am Vortag kam es zum Brand an einer anderen Stelle der Hecke, das Feuer konnte durch den Besitzer mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell