Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Sperrung zur Bergung eines Lkws

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.2.2020 kam ein Lkw gegen 3.45 Uhr von der B 475 zwischen Warendorf und Westkirchen ab. Der 56-jährige Fahrer des Sattelzugs gab an, dass eine Windböe das Fahrzeug erfasst habe, so dass es ins Schlingern geraten sei. Der Sattelzug rutschte in den angrenzenden Graben und das Führerhaus prallte gegen einen Baum. Ab 7.15 Uhr wurde die Bundesstraße einseitig gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Westkirchen wurde an der Einmündung L 831 abgeleitet. Ab 9.10 Uhr erfolgte eine vollständige Sperrung der B 475 zwischen Warendorf, Abzweig B 64 und Westkirchen. Diese konnte nach der aufwendigen Bergung durch einen Kran und anschließenden Reinigung der Fahrbahn gegen 11.30 aufgehoben werden. Der Fahrer aus Salzkotten blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt etwa 120.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell