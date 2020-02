Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrzeug blieb vor Gebäude stehen

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.2.2020 kam es gegen 9.55 Uhr zu einem Alleinunfall an der Wilhelmstraße in Beckum. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Wilhelmstraße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Rosengasse kam der Beckumer mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen geparkten Pkw sowie gegen eine Laterne. Anschließend blieb das Fahrzeug vor dem Gebäude eines Geschäfts stehen. Der 55-Jährige war nicht ansprechbar und eine Ersthelferin leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell