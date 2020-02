Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter schlägt auf Frau ein - Geschädigte und Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.02.2020, um 09.30 Uhr, beobachtete eine Zeugin auf der Friederich-Ebert-Straße in Ahlen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der Unbekannte befuhr mit seinem Pkw die Friederich-Ebert-Straße aus Richtung Hammer Straße kommend. In Höhe des Sportplatzes hielt er den Pkw vor einer Fußgängerin an. Der Unbekannte stieg aus seinem Pkw, schubste die Frau gegen das Fahrzeug und schlug auf sie ein. Als sich die Zeugin der Örtlichkeit näherte, konnte sich die Frau losreißen und flüchtete. Der Unbekannte stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich ebenfalls. Die Frau war etwa 27 bis 30 Jahre alt und circa 160 Zentimeter groß. Sie hatte ein rundliches Gesicht, eine normale Statur und trug einen schwarzen Daunenmantel. Die Frau, die akzentfreies Deutsch sprach, wird gebeten, sich bei der Polizei Ahlen zu melden. Der Mann war etwa 30 bis 33 Jahre alt und 185 Zentimeter groß. Er war mit einem hellgrauen Jogginganzug bekleidet. Zu dem Pkw kann nur gesagt werden, dass es sich um einen dunkelgrauen, neu wirkenden, Kleinwagen gehandelt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten oder dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

