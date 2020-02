Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Erheblicher Sachschaden an geparkten Autos

Warendorf (ots)

Am Freitag, 7.2.2020 kam es gegen 23.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Lorenbeckstraße in Sendenhorst. Der Fahrer eines Busses fuhr laut Zeugenhinweise gegen ein geparktes Auto, schob diesen auf einen weiteren und fuhr anschließend in Richtung Albersloh weiter. Etwas später meldete das Unternehmen der Polizei den Unfall, so dass der 48-Jährige Verursacher ermittelt wurde. Aufgrund des Verdachts der Verkehrsunfallflucht stellten die Beamten den Führschein des Mannes aus Hamm sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 16.500 Euro.

